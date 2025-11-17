内閣府が発表した2025年7月から9月までのGDP＝国内総生産の速報値は、物価変動の影響を除いた実質で、前期比マイナス0.4％でした。1年間続いた場合の年率換算では、マイナス1.8％となり、6四半期ぶりにマイナスに転じました。項目別では、GDPの半分以上を占める「個人消費」は、猛暑の影響で飲料が伸びたほか、夏休みシーズンで外食が好調だったことなどでプラス0.1％となりました。また、「輸出」はマイナス1．2％、「輸入」はマ