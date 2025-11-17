プロ野球・巨人の喜多隆介選手が17日、都内で契約更改交渉に臨み、40万円ダウンの推定600万円でサインしました。喜多選手は8月に右ヒザを手術。来季は育成契約でのスタートとなります。「復帰して早く支配下に戻って、1軍の舞台でできるようにというお声がけはしていただきました」今季は甲斐拓也選手の加入で、キャッチャー陣はより激しいポジション争いに。喜多選手は一度も1軍にあがることはありませんでした。その悔しさを晴ら