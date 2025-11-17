¢®ÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡Ë¤Î14Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Âè35²ó¤ÎÊ¿¶ÑÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨16¡¦1¡ó¡Ê´ØÅìÃÏ¶è¡Ë¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬17Æü¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥Á¤ÎÄ´¤Ù¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÈÖÁÈºÇ¹â¤ÏÂè1²ó¤Î16¡¦0¡ó¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ºÇ¹â»ëÄ°Î¨¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£Ê¿¶Ñ¸Ä¿Í»ëÄ°Î¨¤Ï9¡¦0¡ó¤À¤Ã¤¿¡£Ä«¥É¥éÂè113ºîÌÜ¤Ç¡¢¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢À¾ÍÎ²½¤ÇµÞÂ®¤Ë»þÂå¤¬°Ü¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯