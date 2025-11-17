2025世界中文大会が2025年11月14〜16日、北京で開催されました。160以上の国・地域からの教育高官や大学の責任者、駐中国大使館員ら約2000人が参加しました。 「中外文明の相互理解と中国研究人材の育成」をテーマとした分科会では、中国教育部中外言語交流協力センターが「グローバル若手漢学者の学術共同体」の設立を宣言しました。初年度は複数国からの「新漢学計画」に参加する若手研究者を迎え、中国語の学習・中華文化の研究