2026年1月期の日本テレビ系日曜ドラマとして、篠原涼子主演の完全オリジナルストーリー『パンチドランク・ウーマン －脱獄まであと××日－』が放送されることが決定した。 参考：堺雅人×篠原涼子が語る、吉永小百合から学んだ役者の覚悟「分かったふりをせず、常に体当たりで」 篠原が日本テレビ系の連続ドラマで主演を務めるのは、『ハケンの品格』の続編（2020年）以来、約6年ぶりとなる