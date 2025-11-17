ファミリーレストラン「ココス」は、11月18日（火）10時00分から、寒い冬でもココロがはずむようなアイテムを詰め込んだ「ココス 冬の福袋2026」の予約販売を、全国の店舗にて開始する。【写真】ノルディック柄がかわいい！「福袋」オリジナルグッズ一覧■紅茶時間を楽しむティーセットも今回登場する「ココス 冬の福袋2026」は、冬を彩るオリジナルグッズと食事券がセットになった4840円の福袋（価格は税込）。目玉となる