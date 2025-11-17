米沢市によりますと、17日の午前10時ごろ、山形県米沢市芳泉町地内でクマ1頭がが目撃されました。クマの体長はおよそ１メートルとみられています。 【写真を見る】近くには小学校も...米沢市芳泉町でクマ目撃市が注意呼びかけ（山形） 人への被害はないということです。 市が注意をよびかけています。