所有権争いが起きていた那覇市有地の購入を望む不動産業者らから計5千万円を受け取ったとして、収賄罪に問われた元市議会議長久高友弘被告（77）の那覇地裁公判で、検察側は17日、懲役4年、追徴金4千万円を求刑した。