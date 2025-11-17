有山楓さんが通っていた奈良市立富雄北小で開かれた「いのちの集会」＝17日午前（代表撮影）2004年、奈良市の小学1年有山楓さん＝当時（7）＝が誘拐、殺害された事件から21年となった17日、楓さんが通っていた市立富雄北小で「いのちの集会」が開かれた。後藤誠司校長は全校児童に「当たり前のことができることが、どれほど大切で幸せなことなのかを考えてみてください」と語りかけた。事件を風化させることなく語り継ぎ、子ど