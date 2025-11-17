コメンテーターの玉川徹氏が１７日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜、午前８時）に出演。コメの価格高騰に「コメ離れは進むでしょうね」と懸念した。番組ではコメ価格が最高値を更新していることを取り上げ、１１月３日から１１月９日までの５キロ当たりの米の平均価格が、前週よりも８１円高い４３１６円をつけ、１０週連続で４０００円台の高値となっている事を伝えた。都内のスーパーでは５キロ５００