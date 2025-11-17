役職者を含む22名の従業員が一斉退職。 いわゆる「引き抜き」を働きかけたのは、役員クラスにあったA氏・B氏の2名だった。 これを違法であると主張した会社がA氏・B氏を訴えた結果、裁判所は「社会通念上相当な範囲を逸脱した違法な引き抜き行為」と断じ、両名に約2900万円の損害賠償を命じた。 以下、事件の詳細について、実際の裁判例をもとに紹介する。（弁護士・林 孝匡） 事件の経緯 引き抜きを行ったA氏・B氏は、コンテ