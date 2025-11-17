BTSのJIN（ジン）のメッセージ動画が、雑誌『SPUR』の公式SNSにて公開された。 【動画】BTSジンが髪を少し切った爽やかな姿で登場【写真】BTSジン『SPUR』2種類の表紙＆撮影こぼれ話 ■BTSジン『SPUR』表紙に登場！「僕も綺麗ですし…」 JINは自身がグローバルブランドアンバサダーを務めるフランスのジュエリーメゾン「FRED（フレッド）」のアイテムを身につけ、『SPUR』1月号（11月21日発売）の表紙