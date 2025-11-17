１１日、台の上でくつろぐパンダ一家。（成都＝新華社配信／Ｐａｎｄａ３６５提供）【新華社成都11月17日】中国四川省のパンダ保護研究センター臥竜神樹坪基地で11日、米国から返還されたパンダ「珍珍（ジェンジェン、左）」が「芊喜（チエンシー、中央）」「金輝（ジンフイ）」と台の上でくつろいでいる様子が撮影された。珍珍は金輝を産み、芊喜を代理母として育てている。