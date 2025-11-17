ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は１６日、ギリシャの首都アテネで同国のキリヤコス・ミツォタキス首相と会談した。両国政府の発表によると、両首脳はウクライナが米国産の液化天然ガス（ＬＮＧ）をギリシャ経由で輸入することで合意した。ロシアによるエネルギー施設への攻撃で深刻化している冬場の電力不足を補う。ゼレンスキー氏は会談後の記者会見で、合意について「この冬のガス供給を確保するために準備