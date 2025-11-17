【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BTSのJIMINとJUNG KOOKが出演するトラベルバラエティ『Are You Sure?!』のシーズン2が、ディズニープラスで12月3日より独占配信される。このたび、旅のはじまりを収めたティザー予告が解禁された。 ■「本当にこのまま撮るの？」（JIMIN） BTSの最年少メンバー、通称“グクミン”と呼ばれる仲良しコンビJIMINとJUNGKOOKが、オフモード全開で休暇を過ごす