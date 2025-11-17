新潟県では１７日夕方にかけて、落雷や竜巻などの激しい突風、降ひょう、急な強い雨に注意してください。気象台によりますと１７日は、寒冷前線が北陸地方を通過する見込みです。前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、新潟県では大気の状態が非常に不安定となり、局地的に積乱雲が発達するでしょう。新潟県では、１７日朝から夕方にかけて、落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意してください。ひょうの降るおそ