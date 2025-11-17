北中米W杯アフリカ予選は16日にプレーオフ決勝を行い、コンゴ民主共和国代表がナイジェリア代表をPK戦の末に下して大陸間プレーオフ出場を決めた。1974年大会以来2回目の出場を目指す。試合は前半3分、MFフランク・オニェカが放ったミドルシュートが相手に当たってコースが変わり、ナイジェリアに先制点が生まれた。それでもコンゴ民主共和国は同32分、FWメシャック・エリアが右サイドからの折り返しに走り込んで同点。その後