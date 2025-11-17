凛として時雨とソニーストアのコラボイベント＜凛として時雨 × Sony Store -Special Collaboration for Budokan-＞が、本日17日より全国5ヶ所のソニーストアにてスタートした。現在、12月27日の日本武道館公演をファイナルに据えた全国ツアーを開催している凛として時雨。アルバム『#4』リリースからの20周年メモリアルイヤーでもあり、約12年ぶりとなる日本武道館公演はすでにチケット完売となっている。ソニーストアのコラボイ