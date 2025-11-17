¥·¡¼¥º¥óMVP£±°Ì¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¡Êº¸¡Ë¤È£²°Ì¤Î¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼ photo by Getty Images¸åÊÔ¡§ÅêÉ¼µ­¼Ô¤¬¸ì¤ë2025Ç¯¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°MVPÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê¥í¥¶¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤¬2025Ç¯¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°MVP¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤ÏÃ¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¶Ã¤­¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥µ¥×¥é¥¤¥º¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢10·î²¼½Ü¤ËÁª¼ê²ñ¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¤¿Áª¼ê´ÖÅêÉ¼¤Ë¤è¤ë¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ºÇÍ¥½¨Ìî¼ê¤Ë¡¢ÂçÃ«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¡Ê¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡¦¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ë¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤À