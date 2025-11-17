「劣悪な環境で保護したお母さん犬のおなかにいたんですよ」今でも忘れられない。2年前に筆者が保護犬を迎え入れたときに聞かされた、保護団体からの一言だ。保護犬サイトにあった、募集の経緯は「ブリーダー廃業」というシンプルな言葉だけだった。筆者の愛犬迎え入れた当時の写真筆者のもとにやってきた保護犬だけが特別なケースではない。様々な経緯で保護団体に引き取られる犬が多くいる。今回、その実情を知るべく