東京・港区にあるライブハウスの前で、40代の女性が男に刺され重傷を負った事件で、女性がライブハウスの鍵が開けられる直前に男に襲われていたことがわかりました。【映像】事件現場の様子16日、港区赤坂でビルの地下1階にあるライブハウスの前にいた出演者の女性（40代）が、面識のない男から左の脇腹と右手のひらを刺され大けがをしました。女性は病院に搬送されましたが予断を許さない状態で、現在も治療を受けています。