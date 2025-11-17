サウスカロライナ州民主党黒人議員連盟が主催した夕食会に出席したジェシー・ジャクソン師＝2022年3月/Meg Kinnard/AP/File（CNN）米黒人指導者のジェシー・ジャクソン師（84）が先週から入院し、血圧を安定させるために生命維持の措置を受けている。家族の関係者が16日、CNNに明らかにした。ジャクソン師はかつて故マーティン・ルーサー・キング牧師と共に活動した公民権運動家。ジャクソン師が設立したNGO「レインボー・プッシュ