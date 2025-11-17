元テレビ朝日局員の玉川徹氏が１７日、「羽鳥慎一モーニングショー」（テレビ朝日系）に出演した。番組では高市内閣の支持率が６７・５％であることを紹介。また「日本が集団的自衛権に基づいて武力行使に踏み切ることも必要だと思うか？」とのアンケートに「必要だ」が３３％、「必要ない」が４８％だった。玉川氏は「まだ日本人は冷静だと思えるんですけど、３３％もいるとも見えます。戦闘に入ると自衛隊の方々に犠牲が