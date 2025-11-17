米スポーツサイトのブリーチャーリポートは１６日（日本時間１７日）、「ＭＬＢで最も期待外れになる可能性が高い７人のＦＡ」を発表し、今オフ、ポスティンシステムでのメジャー移籍を目指すヤクルトの村上宗隆内野手（２５）を１番手に挙げた。村上が８シーズンで２４６本塁打を放つなど日本での輝かしい実績を紹介したが、メジャー移籍後については「大成功するか大失敗かの予感が漂っている」と相反する予想だ。疑わしい