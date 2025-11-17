ABCテレビの朝の情報番組「おはよう朝日です」（月〜金曜午前5時、関西ローカル）でMCを務める岩本計介アナウンサー（49）が17日、番組内で来年3月27日で卒業することを報告した。岩本アナは16日、大阪・万博記念公園で開催された「おはよう朝日です」のイベントで11年間にわたる同番組からの卒業を発表。後任には同局の古川昌希アナの就任も同時に発表されていた。岩本アナは15年3月からMCを務めている。岩本アナは「ちょっと、み