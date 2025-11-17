３４歳を迎えた元ＡＫＢ４８で女優の河西智美。ＳＮＳでは七五三の家族ショットを披露し、「重大発表」も行った。１７日までにインスタグラムで「先日、娘の七五三を家族でお祝いしましたお着物は私が３歳の頃に着たもの私のおばあちゃんとひぃおばあちゃんがお宮参りの祝着を直してくれたお着物だそうです」と報告。「私を強くしてくれたのは間違いなく娘ちゃんのおかげそして旦那さんのおかげです２人と出会えて私は