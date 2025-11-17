◆米国女子プロゴルフツアーアニカ・ゲインブリッジ・ペリカン第３日（１５日、米フロリダ州・ペリカンＧＣ＝６３４９ヤード、パー７０）最終ラウンドが行われ、１５位から出た西郷真央（島津製作所）が７バーディー、１ダブルボギーの６５と伸ばし、通算１１アンダーで１１位に入った。山下美夢有（花王）は６８位で終え、次戦の最終戦を残し、ルーキー・オブ・ザ・イヤー（新人賞）の獲得が決まった。日本勢の受賞は１９