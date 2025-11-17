韓国内で報告された急性B型肝炎の外国人患者のうち、中国・ベトナム・タイの出身者の比率が高いことが分かった。韓国疾病管理庁は2014〜2024年の急性B型肝炎の申告状況と疫学的特徴を分析し、同庁が発行している学術誌『週刊 疾病と健康』の最新号に公開した。これによると、11年間に国内で報告された急性B型肝炎患者は3591人で、うち内国人が3287人、外国人が304人だった。外国人は年間7〜9％の割合で発生している。外国人の内訳