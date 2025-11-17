７日、建設中の津濰京浜下り連絡線特大橋。（ドローンから、天津＝新華社配信）【新華社天津11月17日】中国天津市浜海新区でこのほど、同市と山東省濰坊（いぼう）市間で建設中の津濰高速鉄道の重要な結節点となる津濰京浜下り連絡線特大橋の黒猪河をまたぐ連続桁の接合が完了した。特大橋の全長は3.55キロ。単線の連続桁で黒猪河をまたぐ。黒猪河は中国近代の石炭輸送運河の先駆けとして石炭産業の輸