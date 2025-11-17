新潟南署は新潟市南区に住む飲食店従業員の男(25)を暴行の疑いで逮捕したと発表しました。男は容疑を否認しています。男は11月16日午後11時前、知人の女性の自宅敷地内で首を絞めるなどの暴行を加えた疑いが持たれています。ほかに、女性ともみ合いになったり、手を引っ張ったりしたということです。女性の関係者が取り押さえ通報しました。男は「首は絞めていない」と容疑を否認しています。