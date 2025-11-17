◆25回目を迎えるクリスマスの風物詩！「サントリーホール クリスマスコンサート 2025」サントリーホールの「大ホール」にて、サントリーホール クリスマスコンサート 2025バッハ・コレギウム・ジャパン「聖夜のメサイア」を2025年12月24日（水）に開催。クリスマスの風物詩とも言えるコンサートは今回で25回目。合唱と管弦楽はバッハ・コレギウム・ジャパン（BCJ）、指揮は鈴木雅明氏が務め、一流ソリストとともに壮大な音色を