内外装デザインを大幅刷新トヨタの北米法人は2025年9月24日に、現地で生産しているSUV「カローラクロス」を改良し、2026年モデルとして発表しました。カローラクロスは、グローバルベストセラー「カローラ」シリーズ初のSUVとして2020年にデビューしました。セダンやハッチバックで培った信頼性と実用性を基に、SUVならではのユーティリティを融合させたクルマとして、世界中で高い評価を受けています。鮮烈なブルーもよく似合