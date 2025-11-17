ディーン・フジオカさん＝講談社提供イタリアの作家ダリオ・ポモドーロ氏と、イラストレーターのロレンツォ・サンジョ氏による絵本『La piu grande cena mai vista（英題：The Biggest Dinner Ever）』（TERRE DI MEZZO 社刊）の日本語版『ありさんシェフの しょうたいじょう』（講談社）が出版されました。本作の翻訳を担当したのは、俳優、アーティスト、映画プロデューサーなど多岐にわたって活動するディーン・フジオカさん