山田風太郎賞に決まった大門剛明さん（左）と遠田潤子さん今年の山田風太郎賞は、大門剛明さんの「神都の証人」（講談社）と、遠田潤子さんの「ミナミの春」（文芸春秋）に決まった。２作同時受賞は、２０１２年以来２回目だ。１０月２０日の会見で、選考委員の桜木紫乃さんは「最後に残った２本の、圧倒的な面白さと圧倒的な技量を比較して、どちらかを落とすことはできなかった」と称賛した。「神都の証人」は、冤罪（えんざ