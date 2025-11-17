◆第４２回マイルＣＳ・Ｇ１（１１月２３日、京都競馬場・芝１６００メートル）昨年の２着馬エルトンバローズ（牡５歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ディープブリランテ）に復活気配が漂う。私が競馬記者として初めて印を打ったのが２０２４年のマイルＣＳ。本命馬ソウルラッシュは勝利したが、この馬に印を回せず“デビュー戦”を的中で飾れなかったほろ苦い思い出がある。以来、気になっている一頭だ。そのレース後に両橈（とう）