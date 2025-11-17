¡ÚS.H.Figuarts °ÇÍ·µº¡Û È¯ÇäÆü¡§10·î25Æü »²¹Í²Á³Ê¡§9,900±ß ¥»ー¥ë²Á³Ê¡§8,083±ß ³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢BANDAI SPIRITS¤«¤éÈ¯ÇäÃæ¤Î²ÄÆ°¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÖS.H.Figuarts °ÇÍ·µº¡×¤ò»²¹Í²Á³Ê¤«¤é18¡ó¥ª¥Õ¤Î8,083±ß¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡ÖÍ·¡ùµº¡ù²¦¥Ç¥å¥¨¥ë¥â¥ó¥¹¥¿ー¥º¡×¤è¤ê¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¡ÖÉðÆ£Í·µº¡×¤¬ÀéÇ¯¥Ñ¥º¥ë¤ò´°À®¤µ¤»¤¿¤³¤È¤Ç¸½¤ï¤ì¤¿¤â¤¦