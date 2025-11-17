巨人の契約更改が１７日に東京・大手町の球団事務所でスタートした。喜多隆介捕手は６４０万円から４０万円減の６００万円で育成再契約を結んだ。小松大谷、京都先端科学大を経て２０２０年育成ドラフト２位で巨人入団。２１年途中に支配下登録をつかみ、２２年は１軍で１４試合、２４年は１試合に出場したが今季は１軍出場がなかった。２軍では４１試合で打率２割３分、０本塁打、８打点。打撃好調だった今夏の試合中に右