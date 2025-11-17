RODEO CROWNS WIDE BOWLから、サンリオキャラクターと再びタッグを組んだ待望のコラボ第三弾が登場。今回はBLACK FRIDAYにあわせ、大人でも楽しめるシックな“ブラックシリーズ”として発売されます。ブラックを基調に、ジャガードや発泡プリント、刺繍など細部にまでこだわったデザインが魅力。スウェットやニットワンピースをはじめ、トートバッグやキャップ、マスコットホルダーなど、日常