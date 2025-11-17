山形県鶴岡市は１７日、同市稲生で柿の木に登っていたクマ１頭を緊急銃猟で駆除した。現場は市立鶴岡第四中学校近くの住宅街で、１６日午後にクマの目撃情報があり、警戒していた猟友会員が１７日午前６時頃にクマを発見。同６時４５分頃に緊急銃猟を実施した。市によると、駆除されたのは体長７０センチ、体重８キロの雄の子グマ。