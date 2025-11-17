アメリカのベッセント財務長官は中国とのレアアースの輸出規制に関する合意について、来週にも合意文書が締結されるとの見通しを示しました。アメリカベッセント財務長官「（レアアース合意）文書は来週27日までに結びたいが、まだ完了していない」ベッセント財務長官は16日、FOXニュースの番組に出演し、米中首脳会談での中国のレアアースの輸出規制をめぐる合意について、このように話したうえで、「中国が合意を順守すると確