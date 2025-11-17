息子をもつママにとって、身長は高くなってほしいものかもしれません。でも両親の身長が低いと、「息子の身長は伸び悩むのでは？」とお悩みのママもいるでしょう。とくに思春期に入ると、周りの友達がぐんぐん背が伸びる時期だけに、親としては「もう止まってしまったのかな？」と不安になることもあるようです。『中3の息子の身長が止まったかも。両親どちらかが低身長だったら、やはりその子どもも小さいよね？私が150cmもなく