商品画像（画像提供：MILK DO dore iku） 北海道札幌市で人気となっているしっとりやわらかい食感が特徴の「生ドーナツ」専門店が群馬県伊勢崎市に今月２１日、県内初上陸します。 伊勢崎市宮子町の「いせさきガーデンズ」の駐車場内に全国３２店舗目としてオープンするのは「北海道生仕立てドーナッツ専門店 ＭＩＬＫＤＯｄｏｒｅｉｋｕ？（ミルクドドレイク）」です。 この店は２０２３年