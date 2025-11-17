能登半島地震の被災地で新潟市が実施を検討している液状化対策について、16日、初めて自治会単位での説明会が開かれました。新潟市西区と江南区の一部で市が実施を検討している液状化対策。市は、対策工事を希望するかどうか、住民の意向を問う調査を前に自治会単位の説明会を開く考えを示していて、16日、江南区天野地区の自治会から要請を受ける形で初めて実施されました。市の担当者は：実施しなくても良いという意見があった場