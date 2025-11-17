上越市で16日、地域同士の交流を深める綱引き大会が行われ、800人以上の市民が熱戦を繰り広げました。16日上越市で行われたファミリー綱引き大会。市民の体力作りや地域同士の交流を目的に毎年行われているもので、ことしは地域ごとに最大30人で構成された29チーム約850人の市民が出場しました。上越市民は：Q綱引きどう？楽しい！上越市民は：みんなで一丸となれるところが魅力交流目的ではあるものの、優勝を目指し