巨人・喜多隆介捕手（27）が17日、都内の球団事務所で契約更改に臨み、40万ダウンの600万円でサインした。今季は1軍出場なしに終わっていた。8月には右膝の手術も受け、「4月に実戦復帰と言われているので、僕としては開幕する頃には戦力の一人として見てもらいたい」とすでに視線は来季へ向いている。オフはケガの完治を優先するが「数日間、タイミングが合えば若月さんだったり丸さんと練習できれば」と語った。（金額は推