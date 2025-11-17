「ＢＩＷＡＫＯアクリルキーホルダー」が大流行している。１回４００円のカプセルトイで、琵琶湖の形をしたキーホルダーの中に、道の駅などによって異なるモチーフが入っており、コレクター心をくすぐる仕掛けに即完売する施設が続出。発起人で「湖北みずどりステーション」（滋賀県長浜市）の大山善次駅長（５０）は「キーホルダーはあくまできっかけ。ぜひ道の駅を周遊してほしい」と話している。（小手川湖子）大山さんは、