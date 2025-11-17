警視庁東京都港区赤坂3丁目のビルで40代女性を切り付けたとみられる男が、約1時間前から現場周辺の防犯カメラに写っていたことが17日、捜査関係者への取材で分かった。男は逃走しており、警視庁が殺人未遂容疑で行方を追っている。16日午前10時25分ごろ、女性が男に切り付けられたと通報があった。女性は歌手とみられ、地下1階のライブハウス前で午後1時からのライブ出演のため、1人で待っていた際に刃物で襲われたという。搬