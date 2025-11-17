今オフにポスティングシステムでのメジャー移籍を目指している西武の今井達也投手（２７）の獲得にパドレスが興味を示している。ＭＬＢ公式サイトは１６日（日本時間１７日）にパドレスが直面する一番の疑問に「来季はどのようにして先発ローテーションを埋めるのか」を挙げており、まさに最適な存在だ。パドレスはシース、キング、コルテスがＦＡになり、右ヒジを手術したダルビッシュ有投手（３９）は来季全休だ。コレックと