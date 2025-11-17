今朝(17日)は、寒冷前線の通過で、北海道や東北の日本海側では雨や風が強まり、荒れた天気となっている所があります。北海道では次第に雪に変わり、ふぶく所があるでしょう。北海道の日本海側で強風やや強い雨も今朝(17日)は前線を伴った低気圧が急速に発達しながらサハリン付近からオホーツク海に進んでいます。北海道から東北を寒冷前線が通過しており、それに伴い、北海道から東北の日本海側を中心に雨や風が強まっています。