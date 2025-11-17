◆第３０回東京スポーツ杯２歳Ｓ・Ｇ２（１１月２４日、東京競馬場・芝１８００メートル）血統馬パントルナイーフ（牡２歳、美浦・木村哲也厩舎、父キズナ）の初の重賞挑戦での走りに注目している。単勝１・１倍に支持された前走は盤石の取り口で順当勝ち。ゲート入りに時間はかかったものの、中団でしっかりと折り合いセンスの高さを見せた。前走後に課されたゲート試験はしっかりとクリアした。２着だった初戦で１馬身半差の